В США сенаторы-демократы Анджела Олсбрукс и Вайден начали проверку подарков, которые министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший получил от консультанта по безопасности Гевина де Беккера. Как сообщает The Hill, чиновник указал в ежегодной финансовой декларации подарки общей стоимостью более 250 тысяч долларов от бывшего донора своей президентской кампании.

Какие подарки задекларированы

В декларации Кеннеди указал проживание в доме де Беккера в Вашингтоне стоимостью 126 тысяч долларов, авиаперелёты на Фиджи стоимостью 97 тысяч долларов, а также перелёты в Грецию стоимостью 45 тысяч долларов. В сентябре об этих подарках первым сообщил The Wall Street Journal.

Де Беккер ранее предоставлял Кеннеди услуги безопасности и был крупным донором его президентской кампании 2024 года. В комментарии The Wall Street Journal в сентябре он назвал Кеннеди своим «ближайшим другом в мире на протяжении многих лет».

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Позиция сенаторов

В письме Кеннеди Олсбрукс и Вайден попросили предоставить дополнительную информацию о подарках. Они отметили, что федеральные этические правила запрещают чиновникам принимать подарки от запрещённых источников — лиц, деятельность которых регулируется ведомством чиновника или чьи интересы могут существенно зависеть от его служебных решений.

Сенаторы также отметили, что де Беккер является одним из ведущих сторонников антивакцинных инициатив и кетаминовой терапии, и заявили о его заинтересованности в решениях Кеннеди как министра. Отдельным письмом они обратились к де Беккеру с запросом предоставить детали его выплат Кеннеди. The Hill обратилось в Министерство здравоохранения и социальных служб США за комментарием.

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