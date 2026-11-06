В Польше комиссия Сената по здравоохранению приняла ряд поправок к проекту новеллизации антиалкогольного законодательства. Они предусматривают, в частности, отсрочку полного запрета рекламы алкоголя до 31 декабря 2030 года, сообщает RMF24.

Комиссия также предлагает сохранить возможность рекламировать безалкогольное пиво. Рекламу обычного пива предлагают разрешить в оптовых компаниях, специализированных алкогольных магазинах и ресторанах.

Ночные ограничения продажи

Проект новеллизации предусматривает общенациональный запрет продажи алкоголя с 22:00 до 6:00. Он не будет распространяться на заведения общественного питания, где алкоголь продают для употребления на месте. По предложению сенаторов эти ограничения должны вступить в силу 1 июня следующего года.

Органы местного самоуправления также могут получить право устанавливать дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя для употребления вне места покупки: с 21:00 до 22:00 или с 6:00 до 9:00.

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Первоначальный вариант новеллизации предусматривал полный запрет рекламы и продвижения всех алкогольных напитков, включая пиво. За нарушение этих норм предлагают установить штраф от 30 тысяч до 1 миллиона злотых или наказание в виде ограничения свободы.

Спор между коалиционными партнерами

Заместитель председателя комиссии Сейма по здравоохранению и соавтор законопроекта Виолетта Томчак из партии «Польша 2050» заявила, что разочарована позицией Польской крестьянской партии, которая внесла поправки на завершающем этапе работы над документом. Глава парламентского клуба Польской крестьянской партии Кшиштоф Пашик в ответ подчеркнул необходимость учитывать интересы польских производителей вина и пива.

Новые возможные ограничения

Комиссия Сейма по здравоохранению, по данным RMF24, готовит отдельный законопроект. В него могут включить полный запрет продажи алкоголя в маленьких упаковках, которые в Польше называют «малпками», а также требование не выставлять алкоголь на видимых полках и в витринах на автозаправках.

Среди возможных положений нового проекта также есть введение минимальной цены на алкоголь. По данным издания, документ могут внести в конце года, а его окончательное содержание будет зависеть от результатов рассмотрения действующего законопроекта в Сенате и решения президента.

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