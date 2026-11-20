Четверо сенаторов-демократов в США заявили, что будут работать над восстановлением полноценной работы Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). При второй администрации Дональда Трампа бюро отказалось от десятков правоприменительных мер в отношении компаний.

Как сообщает The Guardian, CFPB прекратило более 20 исков против банков и корпораций, обвинявшихся в различных финансовых нарушениях. После этого количество жалоб на эти компании выросло в среднем более чем на 75%. Во многих новых обращениях потребители описывали те же проблемы, которых касались иски бюро.

Заявления демократов

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, предложившая создать CFPB после финансового кризиса 2008 года, пообещала расследовать попытки администрации ослабить ведомство. В январе она может возглавить банковский комитет Сената. По словам Уоррен, CFPB вернуло американцам более 21 млрд долларов, полученных от крупных банков и корпораций, обманывавших потребителей.

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Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что будет стремиться обеспечить работу CFPB на полную мощность, если демократы вернут контроль над Конгрессом. Сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен, объявивший о намерении соперничать с Шумером за пост лидера большинства в новом созыве Конгресса, также раскритиковал сворачивание работы бюро. Сенатор от Мэриленда Анджела Олсбрукс заявила, что CFPB работает для американского народа и за него стоит бороться.

Сокращение количества исков

После вступления Трампа в должность CFPB существенно сократило количество публичных правоприменительных мер против компаний, хотя американцы подают в бюро рекордное количество жалоб. На протяжении более десяти лет ведомство ежегодно инициировало в среднем около 30 таких дел. После увольнения 30 января 2025 года директора Рохита Чопры, назначенного Джо Байденом, бюро начало лишь одно дело.

Руководство CFPB при администрации Трампа утверждает, что агентство ранее вредило и компаниям, и потребителям. Представитель бюро заявил The Guardian, что CFPB якобы увеличивало расходы американцев, в том числе на покупку жилья. По его словам, нынешнее руководство возвращает работу ведомства в рамки закона.

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