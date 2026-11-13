В США сенаторы Ангус Кинг и Элизабет Уоррен представили законопроект, призванный ограничить конфликты интересов в федеральной группе, оценивающей профилактические медицинские услуги. Речь идет о Рабочей группе США по профилактическим услугам (U.S. Preventive Services Task Force).

Требования к членам группы

Инициатива должна законодательно закрепить стандарты членства в рабочей группе и правила предотвращения конфликтов интересов. Законопроект появился после сообщений о том, что некоторые участники, выбранные министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, потенциально могут получать финансовую выгоду от решений этого органа.

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Финансовые интересы членов

Как сообщает STAT News, члены группы владеют акциями фармацевтических компаний и производителей медицинских устройств. Двое участников также имеют частные медицинские практики, которые могли бы получить выгоду, если бы группа рекомендовала определенные виды медицинской помощи.

Федеральные чиновники предоставили всем членам группы общие исключения, позволившие им остаться в ее составе. В то же время их могут обязать не участвовать в рассмотрении отдельных вопросов. По данным издания, рабочая группа не проводила заседаний более года.

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