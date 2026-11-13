Сенаторы США Джин Шахин и Том Тиллис призвали Конгресс расследовать сообщения Украины о перебоях в работе спутниковой системы Starshield, которую украинские силы используют для управления дронами и боеприпасами. Как сообщает The Hill, законодатели также требуют установить, кто распорядился об этих ограничениях или одобрил их.

Требования к SpaceX и Пентагону

Шахин и Тиллис заявили, что Пентагон и компания SpaceX должны сохранить все записи, передать Конгрессу контракты и служебную переписку, необходимые для установления обстоятельств. Они также призвали ввести меры предосторожности, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Сенаторы назвали неприемлемыми сообщения Украины о втором примерно за четыре недели случае ограничения доступа к Starshield. По их словам, украинские военные считают эти ограничения систематическими, а SpaceX в прошлом месяце признала, что ограничивала услуги для Украины.

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Заявление украинского дипломата

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что сервисы Starshield перестали работать для объектов, движущихся быстрее 100 миль в час. По его словам, ограничения скорости начали постепенно вводить за несколько дней до заявления; на тот момент они действовали на временно оккупированных Россией территориях Украины и вдоль линии соприкосновения.

Сеник отметил, что линия соприкосновения является первым рубежом обороны и одной из первых точек перехвата российских дронов. Он добавил, что украинская сторона на тот момент не получила объяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона.

В прошлом месяце Илон Маск публично признал замедление работы Starlink над Украиной, объяснив это, по его словам, нарушением Киевом условий использования во время наступательных действий. Госсекретарь США Марко Рубио тогда заявил, что доступ к Starlink регулируется частным коммерческим контрактом. Шахин и Тиллис призвали усилить давление на администрацию президента Дональда Трампа и SpaceX, чтобы Украина имела средства для защиты от атак России — государства-агрессора.

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