В Вашингтоне сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс призвали администрацию президента США сохранить все правительственные записи, связанные с экспортом в Китай передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта. Обращение прозвучало после сообщений СМИ о предполагаемой операции китайской разведки, которая, согласно этим сообщениям, касалась генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Требование сенаторов

В письме министру торговли Говарду Латнику, государственному секретарю и советнику по национальной безопасности Марко Рубио, а также руководителю аппарата Белого дома Стивену Миллеру сенаторы попросили сохранить документы, переписку и другие материалы относительно экспорта Nvidia и связанных с ним вопросов национальной безопасности.

По данным Anadolu Agency, Уоррен и Кунс также попросили до 17 ноября письменно подтвердить, что соответствующие распоряжения о сохранении материалов были изданы во всех указанных учреждениях. Они призвали провести для членов Конгресса брифинг о рисках, которые предполагаемая операция могла создать для национальной безопасности США.

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Сообщения о возможных связях

Сенаторы заявили, что эти утверждения вызывают серьезные вопросы относительно способности федерального правительства эффективно обеспечивать соблюдение экспортного контроля и защищать национальную безопасность.

Обращение стало реакцией на сообщения СМИ о близких личных отношениях Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Согласно этим сообщениям, разведка США подозревала Элис Хуанг в возможных связях с китайскими разведывательными службами. Megaspeed и ее малайзийский филиал, согласно данным, на которые сослались сенаторы, за последние три года приобрели передовые ИИ-чипы Nvidia и связанное с ними оборудование на сумму более 4,8 млрд долларов.

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