В США сенаторка от штата Вашингтон Мария Кэнтвелл раскритиковала Министерство торговли во главе с Говардом Латником за, по ее мнению, недостаточное исполнение ограничений, призванных не допустить попадания передовых ИИ-чипов Nvidia в Китай. В письме Латнику она заявила, что работа ведомства подрывает национальную безопасность США и ставит под угрозу технологическое преимущество страны в сфере искусственного интеллекта, сообщает The Verge.

Претензии к экспортному контролю

Кэнтвелл, одна из ведущих демократок в комитете Сената по торговле, заявила, что Министерство торговли, несмотря на полномочия, предоставленные Конгрессом, позволяло передовым ИИ-чипам поступать через компании, связанные с Китайской Народной Республикой. По ее словам, ведомство сопротивлялось ограничениям в отношении компаний, обозначенных как угрозы национальной безопасности, ослабляло меры защиты и оставляло КНР возможности обучать передовые модели ИИ с использованием американских технологий.

Сенаторка также упомянула случаи, когда, по ее утверждению, ведомство не прислушивалось к предостережениям Белого дома и представителей разведки относительно ограничения доступа компании Megaspeed к ИИ-чипам. Она также раскритиковала разрешение Alibaba и ByteDance получать чипы Nvidia через зарубежные дата-центры и сохранение лазейки, позволявшей компаниям с ограничениями получать американские ИИ-технологии через дочерние структуры.

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Возможная новая инициатива

Кэнтвелл обвинила Министерство торговли в том, что оно, по ее мнению, ставит коммерческие интересы выше национальной безопасности. Она отметила, что Cantor Fitzgerald, финансовая компания, которую ранее возглавлял Латник, а сейчас которой руководят его сыновья, по сообщениям, владела акциями Nvidia на 1,2 млрд долларов на момент выдвижения Латника на пост министра торговли.

Письмо появилось в преддверии запланированной на четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Между тем The Wall Street Journal сообщала, что Латник, как ожидается, представит инициативу о предоставлении Nvidia, OpenAI, Anthropic, Amazon и Microsoft статуса национальных чемпионов в сфере ИИ. По данным издания, это должно помочь компаниям расширять деятельность за рубежом и быстрее получать одобрения экспортных лицензий.

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