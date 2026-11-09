В США сенатор от Аляски Лиза Меркауски планирует претендовать на должность старшего представителя Республиканской партии в Комитете Сената по ассигнованиям. Ее офис подтвердил эти намерения The Hill после того, как действующая председательница комитета, сенатор-республиканец от Мэна Сьюзен Коллинз, проиграла на прошлой неделе выборы на переизбрание.

Должность в комитете

Меркауски стремится занять должность ranking member — ведущей представительницы республиканцев в комитете. Как отмечает издание, ей придется работать с демократами над финансированием работы правительства.

Республиканцы в Сенате определят руководство комитетов позднее. Старшинство Меркауски обычно дает ей приоритет в борьбе за эту должность, однако сенатор от Канзаса Джерри Моран, по данным The Hill, также планирует бороться за нее во время голосования республиканской конференции в начале следующего года.

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Опыт Меркауски

Более десяти лет Меркауски является самой высокопоставленной республиканкой в подкомитете Сената по внутренним делам, окружающей среде и связанным учреждениям. Ранее она критиковала однопартийное принятие многолетних законопроектов о финансировании и называла процесс ассигнований в Конгрессе «сломанным».

В интервью местной радиостанции KNOM сенатор заявила, что хочет способствовать изменению этого процесса, чтобы Конгресс мог выполнять работу, для которой его избрали граждане.

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