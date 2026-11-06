Сенатору штата Мичиган Шону Макканну от Демократической партии прогнозируют победу на выборах в 4-м избирательном округе штата. По данным The Hill со ссылкой на Decision Desk HQ, он должен победить действующего конгрессмена-республиканца Билла Хейзенгу с преимуществом в 1,81 процентного пункта.

Смена представителя округа

Хейзенга представляет западную часть Мичигана в Палате представителей США более десяти лет. На предыдущих выборах 2024 года он одержал убедительную победу, однако в последние годы округ стал более конкурентным, и демократы рассматривали его как один из приоритетных для получения мандата.

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Поддержка демократов

Макканн был участником программы «Red to Blue» Демократического комитета по выборам в Конгресс, направленной на получение мест, ранее контролировавшихся республиканцами. Его также поддержали заметные демократы штата, в частности губернатор Гретчен Уитмер и сенатор Элисса Слоткин.

Хейзенга входил в Комитет Палаты представителей по финансовым услугам. В прошлом году он рассматривал возможность баллотироваться в Сенат США, но в итоге решил переизбираться в своем округе на юго-западе Мичигана. Это открыло путь бывшему конгрессмену Майку Роджерсу стать кандидатом республиканцев на место сенатора Гэри Питерса, который покидает должность.

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