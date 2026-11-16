Сенегал, Камерун и Бенин одержали выездные победы в квалификации Кубка африканских наций 2027 года и приблизились к выходу в финальный турнир. После четырёх туров все три сборные набрали по 10 очков в своих группах. При определённых результатах матчей во вторник они могут досрочно гарантировать себе участие в соревнованиях, которые примут Кения, Танзания и Уганда.

Победы лидеров групп

Как сообщает BBC Sport, Сенегал обыграл Судан со счётом 4:2 в нейтральной Джубе. Николас Джексон открыл счёт, а Эль-Хаджи Малик Диуф ещё в первом тайме удвоил преимущество. Судан сравнял счёт благодаря голам Аль-Гозоли Нуха и Салаха Аделя, однако в конце встречи Пап Мбуп вновь вывел сенегальцев вперёд, а Поль Менди забил четвёртый мяч в компенсированное время.

Камерун обыграл Намибию со счётом 3:0 в Ботсване. Махамаду Нагида забил на 12-й минуте, Райан Фоссо удвоил преимущество незадолго до 60-й минуты, а Саиду Алиум установил окончательный счёт. Камерунцы обеспечат себе путёвку на турнир, если Конго-Браззавиль не победит Коморские Острова во вторник.

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Бенин одолел Центральноафриканскую Республику со счётом 1:0. Эде Олоко забил решающий гол в компенсированное время второго тайма.

Другие результаты отбора

Гана во второй раз подряд победила Сомали в группе C — на этот раз со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 36-й минуте забил Джордан Айю. Матч состоялся в Секонди-Такоради, поскольку у Сомали нет стадиона, пригодного для международных игр. Гана сравнялась по очкам с Гамбией — у обеих команд по шесть баллов.

Гвинея вышла на первое место в группе D после победы над Эритреей со счётом 3:1 в Каире, где Якуба Барри оформил дубль. Также Зимбабве обыграло Экваториальную Гвинею со счётом 3:0 и сократило отставание от лидера группы E, Демократической Республики Конго, до двух очков. Последние два тура квалификации запланированы на март, а финальная часть Кубка африканских наций пройдёт с 19 июня по 17 июля 2027 года.

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