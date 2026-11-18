Сенегал, Камерун и Марокко вошли в число первых сборных, обеспечивших себе участие в Кубке африканских наций 2027 года. Всего первыми путёвки в финальную часть турнира завоевали шесть национальных команд.

Первые участники КАН-2027

Об определении первых участников Кубка африканских наций сообщает France 24. В доступном описании спортивного сюжета среди команд, уже квалифицировавшихся, названы Сенегал, Камерун и Марокко.

Сюжет подготовил телеканал L'Equipe TV. France 24 опубликовал его 18 ноября 2026 года; продолжительность выпуска составляет 4 минуты 51 секунду.

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Матч в Дакаре

На обложке сюжета показан эпизод квалификационного матча Сенегала с Суданом, который состоялся 12 ноября 2026 года на стадионе имени Леопольда Седара Сенгора в Дакаре. На фото нападающий Николас Джексон празднует первый гол своей команды вместе с полузащитником Дионом Лопи.

В этом же спортивном выпуске France 24 также упомянул матчи Лиги наций, итоги ATP Finals и пятую подряд победу Paris Basketball в Евролиге.

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