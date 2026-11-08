Сенегал завоевал две золотые медали по пляжной борьбе на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Элизабет Диатта победила в весовой категории до 55 кг и принесла стране-хозяйке первое золото этих Игр, сообщает France 24.

Первое золото хозяев

Соревнования в женской категории до 55 кг состоялись в Сали, Сенегал. В подписи к фотографии, опубликованной France 24, указано, что сенегальская тренер и бывшая олимпийская спортсменка Изабель Самбу праздновала золотую медаль Диатты.

Вторую золотую медаль для Сенегала завоевал Магетт Диоп. Он стал победителем в весовой категории до 80 кг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие результаты спортивного выпуска

В этом же выпуске France 24 сообщило, что Египет расстается с главным тренером футбольной сборной Хоссамом Хассаном. ПСЖ укрепил лидерство в чемпионате Франции после седьмой подряд победы в лиге, а «Пари» поднялся на второе место.

Издание также отметило, что Карлос Алькарас впервые вышел в финал Rolex Paris Masters, где должен был сыграть против Бена Шелтона. Гаэля Монфиса, недавно завершившего карьеру, назначили новым капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса.

Читай нас в