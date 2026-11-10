В Польше главный тренер женской сборной по гандболу Арне Сенстад объявил состав из 19 игроков перед чемпионатом Европы, одним из хозяев которого станет страна. Как сообщает Interia Sport, в окончательную заявку войдут 17 спортсменок, а в матчах турнира смогут выступить 16 из них.

Состав команды

В список вратарей вошли Адрианна Плачек и Паулина Вдовяк. Среди линейных — Патриция Нога, Наталия Панковская и Александра Олек.

Среди разыгрывающих Сенстад назвал Катажину Цыган, Магдалену Дражик, Монику Кобылиньскую, Каролину Коханяк, Монику Ленговскую, Александру Росияк, Паулину Усцянович, Доминику Венцлавскую, Зузанну Зимницкую и Александру Зимны. На флангах в сборной могут сыграть Магда Бальсам, Йоанна Гадзина, Адрианна Гурна и Дария Михалак.

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Зимницкая имеет гарантированное место в окончательном составе в качестве дополнительного игрока. По данным издания, тренировки с национальной командой должны способствовать её развитию.

Подготовка к турниру

Сенстад заявил, что уже представляет себе 16 гандболисток, которые, скорее всего, начнут турнир. В то же время он не исключил изменений по итогам сбора. Тренер хочет проверить различные тактические варианты, в том числе в обороне, поэтому пригласил в команду Александру Зимны и Доминику Венцлавскую.

Сбор начнётся 22 ноября, а через несколько дней польская команда проведёт два товарищеских матча против Румынии. На групповом этапе Евро Польша сыграет в Катовице с Францией, Украиной и Фарерскими островами 5, 7 и 9 декабря. Арена «Сподек» также примет матчи второго группового этапа, игру за пятое место, полуфиналы, матч за бронзу и финал.

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