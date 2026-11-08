В Нигерии организация Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) призвала министра гуманитарных дел и сокращения бедности Бернарда Доро обнародовать информацию о финансировании, реализации и администрировании программы экстренной помощи и стабилизации NERSI. Программа предусматривает финансовую помощь в размере 50 тыс. найр для уязвимых граждан, сообщает Premium Times Nigeria.

В запросе о доступе к информации от 7 ноября SERAP попросила предоставить данные о бюджетных ассигнованиях, выделенных и потраченных средствах, критериях соответствия требованиям, процедурах отбора и проверки получателей, а также географическом распределении помощи. Организация также хочет выяснить, будет ли эта выплата единовременной или ежемесячной.

Контроль за программой

SERAP призвала привлечь Независимую комиссию по борьбе с коррупцией и другими связанными правонарушениями (ICPC) и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) к мониторингу выполнения программы и расходования средств. По мнению организации, социальная помощь должна распределяться в соответствии с потребностями и объективными критериями, а не использоваться для поощрения политической поддержки или влияния на избирателей в преддверии всеобщих выборов 2027 года.

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Организация также просит обнародовать соглашения с цифровыми финансовыми сервисами, администрирующими выплаты, в частности ALAT, MoMo PSB, NairaGram, OPay и Moniepoint. SERAP хочет получить информацию об их ролях, комиссиях и результатах работы, а также об использовании Национального социального реестра и записей национальной идентификации для отбора получателей и защиты их персональных данных.

Сообщения о проблемах с выплатами

SERAP выразила обеспокоенность сообщениями о том, что некоторые люди, получившие уведомления о помощи в размере 50 тыс. найр, не смогли получить или снять средства. По данным организации, другие видели сообщения о несоответствии критериям. SERAP призвала министерство проверить такие жалобы, обнародовать результаты и обеспечить выплаты всем получателям, соответствующим критериям.

Организация также сослалась на замечания генерального аудитора федерации в годовом отчете за 2024 год. По приведенным SERAP данным, в сфере социальных интервенций и денежных трансфертов более 78,8 млрд найр, предположительно, были перенаправлены или остались без надлежащего учета. Если ответ на запрос не поступит в течение семи дней, SERAP заявила, что рассмотрит возможность юридических действий.

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