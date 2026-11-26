В Сербии 27 декабря состоятся досрочные президентские выборы. Решение об их проведении подписал председатель парламента Александар Купич, который также исполняет обязанности главы государства, сообщает Anadolu Agency.

Выборы после отставки Вучича

Купич подписал решение в здании Народной скупщины в Белграде, официально запустив избирательный процесс. Голосование назначили за день до установленного законом предельного срока.

Бывший президент Александар Вучич подал в отставку 27 сентября, досрочно прекратив свой второй президентский срок, чтобы баллотироваться на внеочередных парламентских выборах. Теперь он является депутатом и возглавляет парламентскую оппозиционную группу «Сербия побеждает».

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Согласно законодательству Сербии, президентские выборы должны состояться в течение трех месяцев после того, как глава государства досрочно покидает должность. Купич, которого 19 ноября избрали председателем парламента, принял обязанности исполняющего обязанности президента у своей предшественницы Аны Брнабич.

Возможные кандидаты

Внеочередные парламентские выборы состоялись 25 октября. По данным агентства, на них оппозиция, которую поддержали студенты, победила Сербскую прогрессивную партию Вучича. «Список студентов», получивший парламентское большинство, заявил о намерении объявить своего кандидата в президенты после назначения выборов.

О заинтересованности в выдвижении также заявляли лидер движения «Мы — голос народа» Бранимир Несторович и бизнесмен Боголюб Карич. Президента Сербии избирают прямым всенародным голосованием на пятилетний срок. Если ни один кандидат не получит абсолютного большинства в первом туре, два лидера гонки выйдут во второй тур.

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