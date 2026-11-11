В США средняя цена галлона обычного бензина во вторник снизилась до 3,9788 доллара — это первый показатель ниже 4 долларов с середины июля. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Снижение за неделю и месяц

Неделей ранее средний показатель составлял 4,1493 доллара за галлон, а месяц назад — 4,3669 доллара. При этом цена всё ещё превышает сезонную норму. В этот же период прошлого года средняя цена бензина в стране составляла 3,0707 доллара за галлон.

Цены на бензин в последние недели снижаются на фоне меньшего спроса со стороны автомобилистов, сезонного снижения спроса и падения международных цен на нефть. По оценке издания, бензин в США сейчас примерно на 20% дороже сезонного среднего уровня.

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Прогноз до Дня благодарения

Руководитель нефтяной аналитики GasBuddy Патрик Де Хаан считает, что спад может продолжаться ещё как минимум одну или несколько недель. По его прогнозу, средняя цена может приблизиться к 3,70 доллара за галлон ко Дню благодарения, если геополитическая ситуация останется стабильной.

По словам аналитика, на отдельных АЗС в Индиане, Огайо, Джорджии, Северной Каролине, Техасе, Оклахоме и Луизиане уже появились цены ниже 3 долларов за галлон. С пика 24 сентября, когда средний показатель достиг 4,494 доллара, цены снижались почти каждую неделю.

В то же время дизельное топливо в США остаётся существенно более дорогим: во вторник его средняя цена составляла 6,1572 доллара за галлон против 3,7389 доллара годом ранее. Издание связывает высокие цены на дизель с сокращением экспорта топлива с Ближнего Востока по сравнению с довоенным уровнем.

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