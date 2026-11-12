В США средняя цена сделки по покупке нового автомобиля в октябре 2026 года достигла рекордных 51 109 долларов, увеличившись на 2,1% в годовом выражении. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на данные Kelley Blue Book в отчете Cox Automotive.

Средняя рекомендованная производителем розничная цена нового автомобиля также выросла на 2,4% за год — до 52 933 долларов. Издание Motor1 объяснило высокий средний показатель тем, что покупатели продолжают выбирать более крупные и дорогие модели, в частности среднеразмерные внедорожники и полноразмерные пикапы.

Рекордные ежемесячные платежи

По данным исследовательской компании Edmunds, в третьем квартале средний ежемесячный платеж за новый автомобиль составил рекордные 787 долларов. Во втором квартале он равнялся 777 долларам, а годом ранее — 756 долларам. Средний платеж за подержанный автомобиль достиг 582 долларов против 566 долларов годом ранее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Не менее 1 000 долларов в месяц за новый автомобиль платили 21,2% покупателей, оформивших финансирование. Доля заемщиков, взявших кредиты на 84 месяца или дольше, составила 25,5% — это также рекордный показатель.

Более длительные кредиты и сумма финансирования

Средняя сумма, профинансированная для покупки нового автомобиля, достигла 44 664 долларов при средней годовой ставке 7%. Руководитель направления аналитики Edmunds Джессика Колдвелл заявила, что покупатели приспосабливаются к более сложным условиям финансирования: тратят большую часть семейного бюджета на автомобили, продлевают сроки займов и активнее сравнивают предложения по финансированию.

Читай нас в