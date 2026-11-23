В третьем квартале 2026 года поставки смартфонов в Юго-Восточной Азии сократились на 36% в годовом выражении — до 16,5 млн устройств. В то же время средняя цена продажи выросла на 53%, а общая стоимость регионального рынка уменьшилась лишь на 1%.

Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на аналитическую компанию Omdia, производители перекладывают большую часть затрат, связанных с удорожанием компонентов, на покупателей. Особое давление на отрасль оказывает ограниченное предложение памяти.

Падение поставок у лидеров рынка

Samsung сохранила первое место в регионе, хотя ее поставки снизились на 20% — до 3,7 млн смартфонов. На результат повлияли ограничения поставок памяти и традиционный акцент компании в третьем квартале на премиальных складных устройствах Galaxy Z Fold. В то же время поставки серии Galaxy Z8 превысили показатели предыдущего поколения, а поставки складных моделей книжного формата выросли более чем на 40% после выхода Galaxy Z Fold8.

Xiaomi сократила поставки на 24%, однако ее средняя розничная цена выросла на 55%, что ограничило влияние на стоимостные показатели бизнеса. Во Вьетнаме компания впервые стала крупнейшим поставщиком смартфонов: ее поставки там выросли на 50% благодаря конкурентоспособным моделям массового сегмента.

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TRANSSION потеряла 42% поставок, однако сохранила 16% регионального рынка и лидирующие позиции на чувствительных к цене рынках Филиппин и Индонезии. Компания сокращает количество вариантов новых моделей, чтобы снизить нагрузку на производство и потребность в компонентах.

Производители уходят от самых дешевых моделей

OPPO вместе с realme сократила поставки на 62% — до 2,2 млн устройств и заняла четвертое место в регионе. Компания в значительной степени ушла из ультрабюджетного сегмента смартфонов стоимостью менее 100 долларов. Ее модель начального уровня A6c 4G, представленная в третьем квартале, в большинстве стран региона стоит примерно от 140 долларов.

Вместе с тем поставки смартфонов OPPO стоимостью более 400 долларов выросли более чем на 50%, в частности благодаря новой серии Reno 16. Apple стала единственной из пяти крупнейших производителей, которая нарастила поставки — на 4%. Спрос поддержали Малайзия и Вьетнам, а доступность сервисов покупки в рассрочку, в том числе SPayLater, повысила гибкость оплаты устройств.

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