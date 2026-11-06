На Кипре средняя скорректированная годовая зарплата работников с полной занятостью в 2025 году составила €29 547. Это на 5% больше, чем годом ранее, однако показатель остался существенно ниже среднего по Европейскому союзу — €41 464. Об этом со ссылкой на данные Eurostat сообщает Cyprus Mail.

Рост опередил средний темп в ЕС

В 2024 году средняя годовая зарплата на Кипре равнялась €28 143, в 2023 году — €26 696, а в 2022 году — €24 203. За три года она увеличилась примерно на 22,1%. За тот же период средний показатель ЕС вырос с €35 671 до €41 464, или примерно на 16,2%.

Кипрский показатель в 2025 году составлял около 71,3% от среднего по Евросоюзу. Годовой разрыв со среднеевропейской зарплатой составил €11 917. При этом на Кипре зарплата была выше, чем в Польше (€23 853), Румынии (€20 818), Венгрии (€20 138), Болгарии (€16 201) и Греции (€18 772).

Сравнение с другими странами Южной Европы

Средняя зарплата на Кипре всё ещё уступала показателям Мальты (€35 003), Испании (€35 125) и Италии (€34 213). В то же время она превышала уровень Португалии, где средняя годовая зарплата составляла €26 202, а также Греции, которая имела второй самый низкий показатель в ЕС.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Самая высокая средняя скорректированная годовая зарплата в 2025 году была зафиксирована в Люксембурге — €85 609. Далее расположились Дания (€73 500) и Ирландия (€64 387). Самый низкий показатель был в Болгарии — €16 201.

Распределение доходов на Кипре

По предварительным оценкам Статистической службы Кипра, средняя валовая месячная зарплата во втором квартале 2026 года достигла €2 548 против €2 475 за аналогичный период 2025 года. Менее €1 500 в месяц получали 33,6% работников, тогда как €6 000 и более — 5,6%.

Медианная валовая месячная зарплата в 2025 году составляла €1 953, тогда как средняя — €2 591. Среди мужчин средний месячный заработок во втором квартале 2026 года равнялся €2 708, среди женщин — €2 345.

Читай нас в