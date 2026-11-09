Средняя зарплата в Польше превысила 9300 злотых — RMF24

В Польше средняя месячная заработная плата брутто в третьем квартале 2026 года составила 9317,01 злотого. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает RMF24 со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши.

Годовое сопоставление

В статистическом сообщении GUS этот результат представлен как средняя месячная зарплата брутто за весь третий квартал. Указанный период охватывает июль, август и сентябрь 2026 года. Приведённая сумма характеризует квартал в целом, а не отдельный месяц. Для годового сопоставления ведомство использовало аналогичный период предыдущего года.

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Динамика относительно второго квартала

Главное статистическое управление Польши также сообщило об изменении показателя по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению со вторым кварталом 2026 года средняя месячная зарплата брутто выросла на 0,9%. Оба сопоставления — годовое и квартальное — приведены в сообщении GUS.

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