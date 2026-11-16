Серена Уильямс и ее давняя бизнес-партнерка Бет Феррейра объявили о запуске венчурной фирмы ранних стадий Starfire Ventures. Компания намерена привлечь $200 млн для дебютного фонда, который будет инвестировать в компании, ориентированные на искусственный интеллект.

Инвестиции в финтех и здоровье

Как сообщает TechCrunch, Starfire Ventures планирует поддерживать компании, решающие важные недостаточно охваченные проблемы людей в экономике впечатлений. Среди направлений, которые называет фонд, — финансовые технологии, здоровье и велнес.

Новый фонд отделен от Serena Ventures, которую Уильямс основала в 2022 году. Представитель Starfire Ventures подтвердил, что Serena Ventures недавно осуществила последнюю инвестицию, однако команда продолжит поддерживать существующие портфельные компании.

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Продолжение партнерства

Serena Ventures инвестировала более чем в 100 компаний и привлекла более $100 млн капитала. Бет Феррейра работала советницей и генеральной партнеркой Serena Ventures, а также совместно инвестировала с Уильямс с 2015 года, в частности в посевной раунд MasterClass.

По словам Уильямс в пресс-релизе, Starfire Ventures создали как структуру, которая будет существовать за пределами участия ее основательниц. Цель фирмы — расширить доступ к капиталу и создать возможности для большего числа людей участвовать во владении и росте трансформационных бизнесов.

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