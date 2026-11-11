Американский серфер Джон Джон Флоренс не будет подавать заявку на сезонный вайлдкард для мирового тура Мировой лиги серфинга (WSL) в 2027 году. Это решение существенно снижает его шансы отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Channel NewsAsia. О решении спортсмена ранее сообщил ESPN.

Пауза после титула

34-летний гаваец, представлявший США на Олимпиадах в Токио и Париже, не выступал в Championship Tour WSL в течение последних двух лет. Он взял паузу после завоевания титула чемпиона мира в 2024 году.

За это время Флоренс преимущественно путешествовал по миру под парусом вместе с женой и маленьким сыном. Серфер сказал ESPN, что привык планировать жизнь трехлетними периодами и что его семье нужно больше времени.

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Условия олимпийского отбора

Согласно системе квалификации в серфинге, от каждой страны на Олимпиаду могут отобраться до трех спортсменов каждого пола — через мировой тур и другие соревнования Международной ассоциации серфинга. При этом сборная США определяет участников турниров этой ассоциации по рейтингу мирового тура.

Таким образом, для шанса на олимпийскую квалификацию Флоренсу нужно было бы занимать высокие места в рейтинге WSL в 2027 году и затем в 2028-м. Представители сборной США и WSL не предоставили оперативных комментариев по ситуации.

Возможное возвращение на Pipeline

Флоренс отметил, что не исключает будущих выступлений. Он надеется получить вайлдкард на финальный этап текущего сезона в Pipeline на северном побережье острова Оаху, который должен состояться в следующем месяце. Серфер подчеркнул, что не хочет занимать место в туре, если не будет полностью сосредоточен на соревнованиях.

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