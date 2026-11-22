Стюарды Формулы-1 наказали мексиканского пилота Cadillac Серхио Переса потерей пяти позиций на старте следующего Гран-при Катара. Наказание назначили после столкновения Переса с бразильским новичком Haas Рафаэлем Камарой во время гонки в Лас-Вегасе в США, сообщает Channel NewsAsia.

Решение стюардов

Инцидент произошел на 18-м круге перед 14-м поворотом. Стюарды пришли к выводу, что Перес не имел права на траекторию в повороте и полностью отвечал за столкновение.

За это нарушение мексиканец должен был получить 10-секундный штраф в гонке. Однако Перес сошел с дистанции, поэтому санкцию заменили потерей пяти стартовых позиций в следующей гонке.

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Последствия контакта

Камару после столкновения развернуло на трассе, однако он смог продолжить заезд и финишировал 16-м. Болид Переса после контакта врезался в барьеры.

Перес заявил, что ехал рядом с Камарой и ожидал, что соперник оставит ему пространство для прохождения поворота. По его словам, бразильский гонщик позднее извинился и объяснил, что не увидел болиду Cadillac. Команда Cadillac, проводящая дебютный сезон, не набрала ни одного очка за 21 гонку. Гран-при Катара станет предпоследним этапом сезона.

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