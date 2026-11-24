В США сержант армии Цзянь Чжао, служивший на базе Джойнт-Бейс-Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, признал вину в сговоре с целью сбора и передачи оборонной информации покупателям, связанным с Китаем. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции США сообщает Anadolu Agency.

Материалы о ракетных системах

Согласно материалам суда, 37-летний Чжао был сержантом по обеспечению артиллерийской батареи. С ноября 2021 года по март 2025 года он действовал в сговоре с бывшим военнослужащим армии США Руоюем Дуанем, который также ранее признал вину.

Чжао передавал отрывки из инструкций к высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS, фотографировал презентации с ограниченным доступом о ракетных системах и военных учениях. Также он продавал военные компьютеры и жесткие диски за тысячи долларов.

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Вынесение приговора назначено на март

Чжао арестовали 6 марта 2025 года. Во время задержания агенты изъяли 30 тысяч долларов наличными и несколько военных жестких дисков.

Представитель ФБР заявил, что военнослужащий нарушил присягу, передав правительству Китая чувствительную военную информацию США. Приговор Чжао должны огласить 1 марта 2027 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

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