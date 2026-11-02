Сержант армии Южной Кореи погиб в приграничной воинской части в Чхорвоне, недалеко от границы с КНДР. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Министерство национальной обороны Южной Кореи, утром 1 ноября военнослужащий получил внешние повреждения и умер.

Расследование обстоятельств смерти

Военные и гражданские следователи устанавливают точную причину и обстоятельства смерти. Министерство национальной обороны не сообщило других подробностей об инциденте.

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Напряженность на границе

Смерть военнослужащего произошла на фоне напряженности вдоль границы между двумя Кореями. 21 сентября трое южнокорейских военнослужащих получили ранения в результате взрывов мин к югу от военной демаркационной линии.

Южнокорейские военные заявили, что мины, взорвавшиеся в сентябре, были установлены КНДР в рамках укрепления границы, которое, по их словам, Пхеньян проводит с 2024 года. Северная Корея отвергла эти обвинения. На момент сообщения не было сразу понятно, связана ли смерть сержанта с напряженностью на границе.

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