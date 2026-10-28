В Верховном суде штата Квинсленд в Австралии сестра Франсес Кроуфорд дала показания по делу об убийстве женщины, в котором обвиняется ее муж Роберт Джон Кроуфорд. Он не признал себя виновным в убийстве жены в их доме в Аппер-Локьере в июле 2024 года, сообщает ABC News.

В среду показания дали двое братьев или сестер Франсес Кроуфорд, в том числе ее старшая сестра Тамара Дэвис. По ее словам, она была близка с сестрой и регулярно с ней общалась, а брак супругов «приходил в упадок».

Показания сестры

Дэвис рассказала присяжным, что за несколько дней до смерти Франсес Кроуфорд беспокоилась, что муж может услышать ее телефонный разговор с сестрой. По словам Дэвис, Франсес устала от романов мужа, серьезно рассматривала развод, но чувствовала себя испуганной и растерянной.

В другом разговоре, по словам свидетельницы, Франсес Кроуфорд опасалась, что после развода останется одна и без денег, поскольку Роберт Кроуфорд хотел забрать все средства.

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Дэвис также сообщила присяжным, что в своем заявлении полиции рассказывала: сестра говорила ей об эмоциональном насилии со стороны мужа. Она вспомнила конфликт в середине 2023 года, когда Франсес якобы пыталась получить доступ к телефону мужа, а он вырвал устройство у нее из рук. По словам Дэвис, тогда ее сестра боялась за собственную безопасность.

Сестра Франсес также рассказала, что Роберт Кроуфорд, по словам погибшей, тратил много денег на других женщин и хобби, но упрекал ее за траты на себя. Дэвис сказала, что Франсес характеризовала его поведение в разговорах как агрессивное и оборонительное.

Позиции обвинения и защиты

Тело Франсес Кроуфорд нашли зажатым под газонокосилкой с сиденьем у основания подпорной стены. Обвинение утверждает, что Роберт Кроуфорд умышленно причинил смерть жены путем удушения и/или нанесения тупой травмы, а затем инсценировал место происшествия как несчастный случай.

Присяжные также уже слышали о проблемах в браке, связанных с предыдущими изменами Роберта Кроуфорда, а также об утверждениях, что он мог получить финансовую выгоду от смерти жены. Защита настаивает, что Франсес Кроуфорд погибла в результате трагической, хотя и не редкой, аварии с газонокосилкой и что убийства не было. Рассмотрение дела продолжается.

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