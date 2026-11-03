Власти Сеула в Южной Корее отобрали 10 локаций для проекта Seoul Starlight Attractions, который должен превратить недостаточно освещенные набережные, районные парки и смотровые площадки в вечерние туристические объекты. На каждый объект могут выделить до 1 млрд вон, или около 746 658 долларов, чтобы стимулировать вечерние посещения районов и расходы в местных заведениях, сообщает Korea Herald.

Набережные и парковые зоны

В перечень вошла набережная Хыксок в районе Тонджак-гу — маршрут к реке Хан под эстакадой Олимпийского шоссе. Городские власти отмечают, что с территории открываются виды на остров Нодыльсом и городской горизонт, однако ей не хватает освещения и мест для отдыха.

Там планируют обустроить медиаарт и архитектурное освещение на опорах моста, зоны отдыха у реки, доступный пешеходный маршрут и беговую дорожку. План должен привлечь больше посетителей на рынок Хыксок, а также в местные рестораны и кафе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В районе Содэмун-гу небольшой холм Барамсан рядом с коммерческим районом Синчхон планируют превратить в сад для наблюдения за закатом и ночными видами. Там отремонтируют ветряную мельницу, а вдоль крутых лестниц добавят освещение и озеленение.

Планы до 2028 года

Среди других инициатив — новое освещение и фотозоны вдоль обсаженной деревьями тропы у ручья Янчжэчхон в районе Каннам-гу, недалеко от кафе в Тогок-доне. Также планируют подсветить исторические здания на участке улицы Чондонджиль протяженностью около 850 метров в районе Чун-гу.

Локации выбрали из 27 предложений, представленных 21 районом Сеула. При отборе оценивали безопасность, доступность, инфраструктуру для посетителей и связь с местным бизнесом. Окончательное финансирование определят после рассмотрения детальных планов и выполнения административных процедур. Город намерен создать 25 ночных туристических объектов до 2028 года.

Читай нас в