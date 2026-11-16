Сеул усилит транспорт перед вступительным экзаменом — Korea Herald

Власти Сеула в Южной Корее увеличат количество рейсов метро и автобусов, а также перенесут начало рабочего дня для сотрудников государственных учреждений на 10:00 из-за ежегодного вступительного экзамена. Меры должны помочь участникам вовремя добраться до пунктов тестирования, сообщает Korea Herald.

Более 113 тысяч участников

По данным городских властей, экзамен будут сдавать около 113 тысяч человек в 228 пунктах тестирования в столице. Испытание продлится в четверг с 8:40 до 17:45. Участники должны войти в назначенные аудитории в период с 6:30 до 8:10.

Чтобы снизить утреннюю нагрузку на дороги, сотрудники мэрии, районных администраций и других государственных учреждений начнут работу на час позже. Сеульский метрополитен добавит 27 рейсов между 6:00 и 10:00. Автобусы будут ходить с более короткими интервалами утром, когда участники будут направляться к пунктам тестирования, а также вечером после завершения экзамена.

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Экстренные поездки и тишина возле пунктов

Районные администрации разместят возле станций метро, автобусных остановок и крупных перекрестков рядом с пунктами тестирования 615 частных и служебных автомобилей для бесплатной срочной перевозки опаздывающих участников. Около 2 100 чиновников и волонтеров будут помогать полиции поддерживать движение и участникам садиться в такие автомобили.

Город также временно остановит ремонтные и строительные работы вблизи пунктов экзамена, которые могут создавать шум. Автобусные и таксомоторные ассоциации попросили не сигналить и избегать резких стартов и торможений возле пунктов тестирования. Власти усилят контроль за незаконной парковкой в радиусе двух километров от пунктов экзамена, соседних школ и станций метро.

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