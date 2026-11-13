Южная Корея в пятницу провела на острове Садо в японской префектуре Ниигата отдельную церемонию памяти корейских жертв принудительного труда на местных шахтах в период японского колониального правления на Корейском полуострове. Это уже третий год подряд, когда Сеул не участвует в мероприятии, организованном японской стороной, сообщает Korea Herald.

Участие родственников жертв

В церемонии приняли участие посол Южной Кореи в Японии Ли Хёк, другие чиновники и девять членов семей. В своей речи дипломат заявил, что многих корейских работников доставили на Садо против их воли и заставляли работать в шахтах.

По словам Ли, корейцам поручали особо опасную и изнурительную работу, а сами работники постоянно испытывали страх травм, изоляции и неопределенности относительно будущего. Он выразил сочувствие жертвам и их семьям и подчеркнул необходимость осмысления болезненной истории шахт как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Представитель семей жертв Чхве Чжэ Сик выразил надежду, что его покойный отец сможет покоиться с миром. После церемонии родственники посетили бывшее место общежития, где жили корейские рабочие, возложили цветы и побывали в других связанных с ними местах.

Разногласия с Токио

Япония провела собственное памятное мероприятие 12 сентября, организованное местным комитетом на Садо. Представитель японского МИД Юкия Хамамото признал, что работники с Корейского полуострова трудились в опасных и тяжелых условиях, однако прямо не упомянул принудительный характер труда.

Сеул отказался присоединиться к японской церемонии из-за разногласий по поводу формулировок об исторических обстоятельствах труда корейцев. Шахты Садо были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в июле 2024 года с согласия Южной Кореи. Согласно материалу, в период колониального правления там в тяжелых условиях мобилизовали около 1 500 корейцев.

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