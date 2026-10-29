Южная Корея и США добиваются прогресса в переговорах о передаче оперативного контроля на случай войны (OPCON). Об этом во время парламентской проверки работы президентской администрации в Сеуле заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак, сообщает Korea Herald.

По его словам, Сеул проводит консультации с Вашингтоном, стремясь завершить передачу OPCON в течение президентского срока Ли Чжэ Мёна. Ви заявил, что стороны продолжат переговоры и проинформируют об их результатах.

Опасения относительно задержки

Вопрос о возможном переносе сроков активизировался после того, как ежегодное Консультативное совещание по безопасности Южной Кореи и США отложили до начала следующего года. Дополнительные сомнения возникли после заявления командующего американскими силами в Корее генерала Ксавье Брансона 14 октября: он сказал, что изменения в среде безопасности и военном планировании сформировали новые контрольные показатели, которых необходимо достичь до передачи контроля.

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Ви ответил, что союзники договорились стремиться к скорейшей передаче OPCON на условиях, определённых в начале работы предыдущей администрации Мун Чжэ Ина. Он добавил, что консультации продолжались и недавно, в частности во время переговоров глав оборонных ведомств Южной Кореи и США на Филиппинах. По словам советника, стороны сблизили позиции относительно условий и сроков передачи, а Сеул работает над выполнением необходимых требований и согласованием графика с Вашингтоном.

Возможная миссия у Ормузского пролива

Отдельно Ви сообщил, что Сеул рассматривает возможность отправить морской патрульный самолёт для международных усилий по защите свободы судоходства через Ормузский пролив. Окончательное решение, по его словам, ещё не принято. Южная Корея также изучает расширение зоны действий антипиратского военно-морского подразделения Cheonghae, которое сейчас действует в Аденском заливе, до Оманского залива.

Советник подчеркнул, что консультации с США относительно возможного вклада проводятся с учётом указания президента Ли не участвовать в боевых операциях или войне. Он также заявил, что совместные военные учения с США могут корректироваться в зависимости от обстоятельств, но остаются необходимыми.

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