Южная Корея 22 октября должна направить в Совет Безопасности ООН письмо о вероятном нарушении КНДР Соглашения о перемирии в Корейской войне. Обращение будет касаться двух взрывов, вызванных минами, 21 сентября в демилитаризованной зоне, в результате которых пострадали трое южнокорейских военных, сообщает Korea Herald.

Письмо в Совет Безопасности

МИД Южной Кореи заявил, что посол страны при ООН передаст письмо председателю Совбеза в Нью-Йорке. В нем Сеул объяснит, что взрывы, согласно выводам южнокорейских военных и Командования ООН, были вызваны противопехотными минами, установленными КНДР к югу от Военной демаркационной линии.

Южнокорейская сторона считает это нарушением Соглашения о перемирии, которое прекратило боевые действия Корейской войны 1950–1953 годов. В письме также потребуют от Пхеньяна извинений и надлежащих мер, а также призовут к диалогу, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и восстановить доверие. КНДР отрицает ответственность за инцидент.

Напряженность на границе

Представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Пак Ду Сун заявил, что Сеул также намерен обратить внимание Совбеза на попытки КНДР назвать законные операции южнокорейских военных вблизи демаркационной линии провокациями и возложить на Южную Корею ответственность за рост напряженности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным издания, Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, в последние дни выступила с серией заявлений против военных операций Южной Кореи у границы. Она также угрожала привести в готовность пропагандистские громкоговорители, направленные на Южную Корею.

КНДР укрепляет свою южную границу с апреля 2024 года: устанавливает мины, возводит ограждения и барьеры. Во время этих работ северокорейские военные неоднократно приближались к Военной демаркационной линии или пересекали ее, после чего силы Южной Кореи передавали предупреждения и производили предупредительные выстрелы.

В августе 2015 года Сеул уже обращался к председателю Совбеза ООН после того, как двое южнокорейских военных получили тяжелые ранения от деревянных коробчатых мин в демилитаризованной зоне.

Читай нас в