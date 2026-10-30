По данным Korea Herald, Высокий суд Сеула в Южной Корее разрешил телерадиовещательным компаниям вести прямую трансляцию заседания, на котором будет оглашено апелляционное решение по делу бывшего президента Юн Сок Ёля. Заседание по делу об обвинениях в нарушении избирательного законодательства назначено на следующую среду на 14:00.

Судебные чиновники сообщили, что в июле районный суд приговорил Юн Сок Ёля к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Обвинения в ложных заявлениях

Юн Сок Ёля обвиняют в ложных заявлениях, сделанных во время кампании перед президентскими выборами в марте 2022 года. На тех выборах он победил как кандидат Партии народной власти.

По версии обвинения, на пресс-мероприятии в декабре 2021 года Юн Сок Ёль ложно заявил, что никогда не знакомил адвоката с бывшим налоговым чиновником. Этот чиновник является старшим братом бывшего старшего прокурора Юн Дэ Чжина, которого издание называет близким соратником Юн Сок Ёля со времен его работы в прокуратуре.

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Юн Сок Ёлю также вменяют ложное заявление в интервью в январе 2022 года. Он утверждал, что партийный чиновник познакомил его с шаманом Чон Сон Бэ, одновременно отрицая, что встречался с ним вместе со своей женой Ким Кон Хи.

Возможный возврат средств

Если апелляционный суд оставит приговор в силе, а затем он вступит в окончательную силу после возможного рассмотрения в Верховном суде, Партия народной власти должна будет вернуть государству 39,7 млрд вон, или около 29,7 млн долларов, возмещенных расходов на избирательную кампанию.

Согласно избирательному законодательству Южной Кореи, партии получают государственное возмещение расходов на кампанию, если их кандидат набрал не менее 15% голосов. Однако они должны вернуть всю сумму, если кандидату окончательно назначают наказание в виде лишения свободы или штрафа от 1 млн вон за нарушение избирательного законодательства.

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