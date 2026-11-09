На Тайване мошеннические схемы, связанные с предстоящими местными выборами, за последние два месяца причинили пострадавшим ущерб на сумму 20,15 млн NT$, или около 614,9 тыс. долларов США. Об этом сообщило Тайваньское бюро уголовных расследований. По данным Taipei Times, только в прошлом месяце правоохранители получили 87 сообщений о таком мошенничестве, а сумма потерь достигла 19,11 млн NT$.

Схема с предвыборными сувенирами

В одном из случаев педагог из Гаосюна увидел в социальных сетях публикацию о бесплатных предвыборных сувенирах с оплатой доставки в размере 40 NT$. После перехода по ссылке этого человека попросили пройти якобы процедуру подтверждения личности.

Позже человек, выдававший себя за продавца, заявил, что его счет заблокировали, и попросил помочь, утверждая, что этот счет нужен для содержания семьи. Пострадавший выполнил указания человека, представившегося сотрудником банка, и провел 32 онлайн-операции. Ущерб составил 1,39 млн NT$.

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Операции через QR-коды

В другом случае человек, который хотел получить зонт с предвыборной символикой, стал жертвой мошенника, выдававшего себя за сотрудника службы поддержки. Пострадавшего убедили отсканировать и сгенерировать QR-код, который позволил злоумышленникам снять со счета более 920 тыс. NT$.

В бюро отметили, что мошенники обычно представляются сотрудниками банков или служб поддержки и склоняют людей к операциям в интернет-банкинге, снятию наличных без карты или сканированию QR-кодов. Среди распространенных предлогов — заявления о якобы заморозке счета или необходимости подтвердить платеж. Правоохранители подчеркнули, что законные платежи не требуют выполнения банковских операций для их подтверждения.

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