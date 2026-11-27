Основные фондовые индексы Китая резко выросли в пятницу, 27 ноября, после того как Госсовет во главе с премьер-министром Ли Цяном призвал усилить стабилизацию фондового рынка. Как сообщает Channel NewsAsia, Шанхайский композитный индекс вырос на 4,2%, а индекс крупнейших компаний CSI300 — на 3,7%.

Поддержка государственных инвесторов

Это стало крупнейшим дневным ростом обоих индексов с октября 2024 года, когда Пекин ввел масштабные стимулы для рынка. По данным государственного агентства Синьхуа, Госсовет назвал рынки капитала важными для экономики и заявил, что Central Huijin — китайское подразделение суверенного фонда China Investment Corp — усилит роль квазистабилизационного фонда для обеспечения достаточной ликвидности.

Правительство также призвало усовершенствовать политику, которая поощряет долгосрочные фонды инвестировать в акции, и усилить защиту от рисков, которые могут поступать с зарубежных рынков. Ранее власти смягчили правила маржинального кредитования и снизили торговые комиссии.

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Рост технологического сектора

Технологический индекс STAR 50 подскочил на 15%, что стало его крупнейшим однодневным ростом за два года. Индексы компаний полупроводникового сектора CSI Semiconductor Industry и STAR Chip прибавили более 17%, а индексы акций компаний в сферах искусственного интеллекта, облачных вычислений и потребительской электроники выросли более чем на 10%.

Рост распространился и на Гонконг: индекс Hang Seng вырос на 1,9%, а Hang Seng Tech — на 6%. Офшорный курс юаня укрепился на 0,1% к доллару США, достигнув самого высокого уровня за три недели. В то же время аналитики предупредили, что поддержки государственных инвесторов может быть недостаточно для устойчивого восстановления без улучшения фундаментальных экономических показателей.

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