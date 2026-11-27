В Швеции общенациональное регистровое исследование выявило связь между вакцинацией от гриппа во время госпитализации по поводу инфаркта миокарда и более низкой смертностью в течение последующих 12 месяцев. После сопоставления групп смертность среди вакцинированных пациентов составила 2,7%, среди невакцинированных — 4,9%. Как сообщает News-Medical, вакцинацию связали с на 47% более низкой относительной опасностью смерти.

Данные шведского регистра

Исследователи использовали данные кардиологического регистра SWEDEHEART, который охватывает все больницы Швеции, оказывающие помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. В анализ включили людей, выписанных живыми в период с 1 ноября по 1 марта в течение четырех сезонов гриппа в 2021–2025 годах.

Из 12 711 пациентов, соответствовавших критериям, вакцинацию в больнице получили лишь 6%, тогда как 94% не вакцинировались. Среди невакцинированных 84,9% не предлагали вакцину, 1,5% отказались от нее, а для 13,6% указали другие причины.

Сравнение результатов

Чтобы учесть различия между пациентами, авторы применили сопоставление по оценке склонности к вакцинации. В итоге сформировали две сбалансированные группы по 723 человека. Средний возраст участников составлял около 65 лет, примерно 78% были мужчинами, а около 90% прошли чрескожное коронарное вмешательство.

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За медианный период наблюдения в 323 дня умерли 18 вакцинированных и 33 невакцинированных пациента. Статистически значимых различий по повторному инфаркту, незапланированному повторному коронарному вмешательству или комбинированному показателю этих событий и смертности не выявили.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что это наблюдательное исследование, поэтому оно не доказывает, что именно вакцинация вызвала лучшую выживаемость. На результат могли влиять различия в состоянии здоровья, физической ослабленности, поведении и социально-экономических факторах пациентов, которые не удалось полностью учесть. Точность оценок также ограничивали небольшое число вакцинированных участников и смертей, а также неполные данные о вакцинации.

Исследование опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Europe. Европейские рекомендации по острым коронарным синдромам предусматривают вакцинацию от гриппа во время госпитализации, однако результаты регистра показали низкое применение этого подхода в обычной клинической практике.

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