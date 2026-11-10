По меньшей мере 12 человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате массовых ДТП на автомагистрали в Болгарии. Аварии с участием десятков транспортных средств произошли возле города Ямбол на юго-востоке страны, на трассе между Софией и черноморским курортом Бургас.

Туман и мокрая дорога

Столкновения произошли в обоих направлениях автомагистрали между Софией и Бургасом. Дорожное покрытие было мокрым, а видимость ухудшал густой туман. О количестве погибших и раненых сообщает Tagesschau со ссылкой на официальные данные.

На месте работают 14 пожарных команд, а также военнослужащие из батальона, дислоцированного неподалеку. К спасательной операции также привлекли военно-транспортный самолет.

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Визит фон дер Ляйен сократили

В момент, когда стало известно об авариях, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находилась в Болгарии с визитом. Она встречалась с новым премьер-министром страны Руменом Радевым, в том числе для обсуждения вероятных атак российских беспилотников в Черном море.

Из-за масштабной спасательной операции визит президента Еврокомиссии сократили. Фон дер Ляйен выразила соболезнования. Запланированное на вторую половину дня заседание правительства в Софии, по данным источника, может не состояться.

По данным исследований ЕС за 2025 год, в Болгарии зафиксировали 71 погибшего в ДТП на миллион жителей — это самый высокий показатель среди стран Европейского союза. Орган по безопасности дорожного движения в Болгарии создали лишь в 2019 году.

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