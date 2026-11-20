Как минимум 17 женщин из России и других стран бывшего СССР были вовлечены в сеть сексуальной эксплуатации американского финансиста Джеффри Эпштейна. Трое из них впоследствии пытались привлечь его к ответственности за пережитое насилие, сообщает Meduza English со ссылкой на Reuters.

Поиск через модельные агентства

По данным Reuters, Эпштейн использовал модельные агентства для поиска молодых женщин, обещая помощь в развитии карьеры. Россия была одним из основных мест, где люди из его окружения вербовали молодых женщин. Важную роль в этом играл модельный агент и друг Эпштейна Жан-Люк Брюнель.

Бывшая модель Тисия Гейсман рассказала, что в 1991 году посетила вечеринку, устроенную Брюнелем, на которой присутствовал Эпштейн. По ее словам, весь вечер на коленях Эпштейна сидела девушка, которую она назвала россиянкой. Гейсман отметила, что девушка выглядела значительно моложе нее, хотя самой модели тогда было 18 лет. Reuters не удалось установить имя и точный возраст этой девушки.

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Знакомства для Эпштейна

В последнее десятилетие жизни Эпштейна как минимум девять женщин из бывшего СССР, большинство из которых были россиянками, рекомендовали ему своих знакомых. В частности, в 2013 году одна из женщин отправила Эпштейну письмо с предложением познакомить его с тремя молодыми женщинами, которых описала как привлекательных и умных. Она также предупредила, что не хочет быть причастной к этому, если он намерен «играться» с ними.

Эпштейна обвиняли в руководстве масштабной сетью сексуальной эксплуатации. Он умер в тюрьме США в 2019 году. Брюнель умер в 2022 году, когда в отношении него велось расследование по подозрению в изнасиловании. Ранее также сообщалось, что Эпштейн дважды посещал Россию — в 1998 и 2002 годах, переписывался с российскими бизнесменами и стремился к встрече с Владимиром Путиным.

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