По меньшей мере шесть человек погибли на восточном побережье Индии после прохождения циклона Арнаб, который принес сильные ливни и порывистый ветер. В ряде районов штата Андхра-Прадеш также сохранялись перебои с электроснабжением, сообщает Channel NewsAsia.

Разные данные о числе погибших

Представитель правительства штата Андхра-Прадеш заявил о шести погибших. В то же время газета The Times of India со ссылкой на местных чиновников сообщила о девяти жертвах. По ее данным, люди погибли вследствие поражения электрическим током, падения деревьев и обрушения домов.

Индийский метеорологический департамент классифицировал Арнаб как очень сильный циклонический шторм — третью по высоте категорию в своей шкале. Циклон вышел на сушу в Андхра-Прадеш утром 28 октября.

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Поврежденные электросети и эвакуация

По словам главного министра штата Нары Чандрабабу Найду, стихия повредила не менее 15 тысяч опор линий электропередачи. Электроснабжение восстановили в большинстве округов, однако в Конасиме и Западном Годавари оно все еще оставалось нарушенным.

Накануне прихода циклона в штатах Андхра-Прадеш и Одиша эвакуировали более 180 тысяч человек. Часть школ закрыли, а некоторые рейсы поездов и самолетов отменили.

Также у побережья Андхра-Прадеш из-за неспокойного моря оставалось заблокированным грузовое судно под флагом Маршалловых Островов, на борту которого находятся 20 членов экипажа. Циклон сформировался над Бенгальским заливом.

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