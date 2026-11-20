Американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал итогового турнира ATP в Турине, Италия, после победы над Рафаэлем Ходаром — 7:6, 7:5. Этот результат обеспечил Шелтону второе место в группе Джона Макинроя и первый в карьере выход в четвёрку сильнейших на турнире.

В полуфинале Шелтон встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Как сообщает Sky Sports, это будет первая встреча теннисистов после финала парижского турнира Masters, где Алькарас взял реванш за поражение в четвертьфинале US Open.

Сложный матч с Ходаром

Ходар создал Шелтону проблемы в стартовом сете и имел несколько брейк-пойнтов. Американец один раз уступил свою подачу, а матч продолжался более двух часов. После игры Шелтон назвал 20-летнего соперника одним из лучших молодых талантов тенниса за долгое время. Ходар стал первым игроком, квалифицировавшимся на итоговый турнир ATP в сезоне своего дебюта на уровне основного тура.

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Зверев выиграл группу

Первое место в группе Джона Макинроя занял Александр Зверев, который обыграл Артура Фиса со счётом 6:4, 7:6. Во втором сете соперники не сделали ни одного брейка, а Зверев одержал третью подряд победу на групповом этапе. В полуфинале он сыграет с победителем матча Даниила Медведева и Фрэнсиса Тиафо.

Алькарас должен был завершить групповой этап матчем против Флавио Коболли в пятницу. Во время победы над Медведевым испанцу заклеили тейпом левое бедро. В парном разряде действующие чемпионы Генри Паттен и Харри Хелиёваара уступили французам Тео Аррибажу и Альбано Оливетти — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

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