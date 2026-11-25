Созданный с помощью искусственного интеллекта белок RF-409 активировал дефектные рецепторы инсулина у лабораторных мышей, когда обычный инсулин не давал заметного эффекта. Как сообщает Live Science, у мышей с генетически обусловленной тяжёлой инсулинорезистентностью белок снизил уровень сахара в крови, уменьшил повреждения поджелудочной железы и предотвратил опасную потерю веса.

Другой способ активации рецептора

В норме инсулин связывается с рецепторами на поверхности клеток и запускает сигналы, которые помогают снижать концентрацию глюкозы в крови. Мутации в гене рецептора инсулина могут нарушать этот механизм; с наследственными формами инсулинорезистентности связывают более 150 таких мутаций.

Исследователи сосредоточились на мутации, ранее выявленной у пациентов с синдромом Донохью — одной из самых тяжёлых форм этого нарушения. При таком состоянии у детей может быть очень высокий уровень сахара после еды, слишком низкий — между приёмами пищи, а также проблемы с ростом. Мутация изменяет важную часть рецептора и не позволяет инсулину прикрепиться к нему.

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Компьютерное моделирование показало, что RF-409 может обойти участок рецептора, нарушенный мутацией, и удержать его в форме, необходимой для передачи сигналов внутрь клетки. У генетически модифицированных мышей с этой мутацией введение инсулина не вызвало существенного снижения уровня глюкозы, тогда как RF-409 уменьшил его примерно на 60% в течение двух часов.

Результаты и ограничения

После 14 дней лечения пять мышей, получавших RF-409, имели более низкий уровень сахара, поддерживали массу тела и сохранили больше брюшного жира, чем пять животных контрольной группы, которым вводили физиологический раствор. У них также зафиксировали меньше повреждений поджелудочной железы.

В предыдущих экспериментах на здоровых мышах и животных с ожирением RF-409 также снижал уровень сахара. В кровотоке мышей этот белок имел период полувыведения почти в 60 раз дольше, чем инсулин. В то же время, по оценке исследователей, подход вряд ли сработает при мутациях, которые не позволяют рецептору достигать поверхности клетки или полностью блокируют передачу сигналов. Учёные планируют проверить действие белка в разных тканях и его безопасность при более длительном применении.

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