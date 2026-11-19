ИИ-компания Anthropic начала торги на бирже Nasdaq после первичного публичного размещения акций, которое привлекло $81 млрд. Как сообщает France 24, это стало крупнейшим IPO в истории и превысило результат размещения SpaceX, которая в июне привлекла около $75 млрд.

Параметры размещения

Anthropic установила цену размещения на уровне $83 за акцию — выше, чем ожидалось. Предложение состояло из 980 млн акций: примерно 956 млн продала сама компания, а остальные — акционеры, продававшие свои акции.

В то же время оценка SpaceX остается выше: по состоянию на среду ее оценивали примерно в $1,9 трлн. Партнер и старший управляющий директор Yorkville Ives & Co Дэн Айвз назвал ценовые параметры Anthropic свидетельством значительного спроса инвесторов на крупное IPO в сфере ИИ.

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Долги и расходы на инфраструктуру

Anthropic уже имеет долг в размере $6,2 млрд, который в финансовых документах характеризует как значительный. По стандартным бухгалтерским правилам компания является убыточной; по оценке France 24, это свидетельствует об ограниченных ресурсах для выплаты процентов и погашения основной суммы долга.

Компания также сообщила о заключенных договорах аренды и других соглашениях, предусматривающих расходы на вычислительные мощности и инфраструктуру в размере $900 млрд в ближайшие годы. Из этой суммы она должна потратить $70 млрд в течение следующих 12 месяцев.

Anthropic была основана в 2021 году бывшими руководителями OpenAI. Компания конкурирует с OpenAI, Google, стартапами в США и Китае, а также с ИИ-подразделением SpaceX. По данным France 24, OpenAI не планирует выходить на биржу до следующего года.

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