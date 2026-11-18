ИИ-компания Anthropic, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, США, установила цену акций в ходе первичного публичного размещения на уровне $83 за штуку, по данным осведомленного источника. Это выше целевого диапазона в $70–$78 за акцию, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Цена выше запланированного диапазона

Собеседник Reuters попросил не называть его имени, поскольку информация еще не была публичной. Он также сообщил, что объем предложения был увеличен. Anthropic отказалась комментировать цену размещения.

По данным Reuters, это IPO может стать одним из крупнейших на фондовом рынке и первым выходом на биржу крупного разработчика передовых моделей искусственного интеллекта. Ранее агентство сообщало, что спрос во время презентаций для потенциальных инвесторов в несколько раз превысил количество предложенных акций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление на акции ИИ-компаний

Anthropic выходит на публичный рынок на фоне опасений относительно оценок технологических компаний и расходов на инфраструктуру для разработки и работы моделей искусственного интеллекта. По данным Reuters, акции производителей чипов и облачных компаний в последние недели находились под давлением из-за этих факторов.

Ближайший конкурент Anthropic, OpenAI, также может провести публичное размещение уже в следующем году. Bloomberg News первым сообщил о цене акций Anthropic.

Читай нас в