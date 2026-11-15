Исследователи Калифорнийского университета в Беркли, США, разработали систему искусственного интеллекта, которая на обычных электрокардиограммах находит сигнал, связанный с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Как сообщает ScienceDaily, алгоритм обучали на более чем 440 тысячах ЭКГ, собранных в Швеции, а затем проверили на дополнительных данных пациентов из США и Тайваня.

Для обучения системы электрические паттерны на ЭКГ сравнивали с данными свидетельств о смерти. ИИ выявлял малозаметные комбинации волн, пиков и других характеристик записи, которые были связаны с последующей внезапной смертью по сердечным причинам. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Сравнение с действующим скринингом

Обычная оценка риска в значительной степени опирается на показатель того, какую долю крови сердце выбрасывает за одно сокращение. Этот параметр используют, в частности, чтобы определить, может ли пациенту потребоваться имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

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По данным исследователей, традиционные подходы позволили выделить группу с годовым показателем внезапной сердечной смерти 4,6%. Алгоритм, напротив, определил группу, где этот показатель составил 7%. Система также выявила более широкую группу людей с повышенным риском, которых согласно действующим медицинским рекомендациям в основном отнесли бы к относительно низкому риску.

Внедрение в медицинских системах

Внезапная остановка сердца отличается от инфаркта: она возникает из-за сбоя электрических сигналов, координирующих сердечный ритм, тогда как инфаркт связан с блокированием или значительным ограничением кровотока к части сердечной мышцы. Согласно приведенным в исследовании данным, около 90% людей, у которых внезапная остановка сердца произошла вне больницы, умирают в течение нескольких минут.

Ученые сотрудничают с медицинскими системами в Швеции, Тайване и США, чтобы интегрировать алгоритм в базы данных ЭКГ. Согласно предложенному подходу, пациентам, чьи записи система оценит как высокорисковые, могут предложить более длительный мониторинг электрической активности сердца с помощью специального пластыря. Это должно помочь выяснить, какие биологические изменения лежат в основе сигналов, выявленных ИИ.

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