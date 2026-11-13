В США риски, связанные с искусственным интеллектом, стали наиболее часто упоминаемой угрозой финансовой стабильности в новом полугодовом отчёте Федеральной резервной системы. Как сообщает Channel NewsAsia, в сентябре и октябре ИИ назвали существенным риском 87% контактов, опрошенных ФРС, тогда как в мае такой ответ дали 50% респондентов.

Опасения по поводу рынков и кибератак

Участники опроса обратили внимание на угрозу кибератак, сложные схемы финансирования проектов, связанных с ИИ, а также на возможность масштабной коррекции рынка в случае замедления прибыли компаний сектора. Вторым по частоте риском респонденты назвали общую коррекцию стоимости рискованных активов — её указали 52% опрошенных.

Ещё 48% участников опроса выразили обеспокоенность высокими долгосрочными процентными ставками. Кибератаки и устойчивость государственного долга в качестве угроз назвали по 43% респондентов.

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Рост долгового финансирования

ФРС отдельно проанализировала быстрое увеличение выпуска долговых обязательств для дата-центров и другой инфраструктуры передовых вычислений. К октябрю 2026 года объём такого долгового финансирования достиг 680 млрд долларов — это в пять раз больше, чем за весь 2023 год.

Займы для инфраструктуры передовых вычислений сейчас составляют почти треть всех выпусков инвестиционного корпоративного долга нефинансовых компаний, тогда как три года назад их доля была менее 6%. По данным ФРС, совокупный объём долга, гарантий и договоров аренды, которые ещё не вступили в силу, для такой инфраструктуры может превышать 3 трлн долларов.

Регулятор отметил, что взаимосвязанность компаний, строящих дата-центры, публичных кредитных рынков, частных кредиторов и специализированных финансовых структур создаёт уязвимости, требующие тщательного мониторинга. ФРС также указала, что высокие оценки активов частично поддерживаются интересом инвесторов к ИИ.

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