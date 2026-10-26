В Австралии ИИ-инструмент Areto за три месяца отметил почти 5 тысяч угроз и комментариев с лексикой насилия на страницах 22 политиков Лейбористской партии. Из более чем 460 тысяч проанализированных комментариев система классифицировала как оскорбительные примерно половину, сообщает ABC News Australia.

Плагин Areto использует искусственный интеллект для выявления и скрытия оскорбительных и угрожающих сообщений. По результатам анализа, около 190 тысяч комментариев содержали личные нападки. Наиболее распространенными категориями стали гендерно обусловленные оскорбления, расизм и трансфобия.

Угрозы и лексика насилия

Среди комментариев система зафиксировала 2497 угроз и 2487 сообщений с лексикой насилия. Больше всего атак приходилось на страницы политиков с высокой публичной узнаваемостью: на одном из аккаунтов Areto отметил 57 522 оскорбительных комментария.

Около 94% всех проанализированных сообщений пришлось на Facebook, где оскорбительными признали 51% комментариев. В Instagram этот показатель составил 42%, а в TikTok — 21% от значительно меньшего числа комментариев.

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Защита сотрудников и семей

Министр финансов и по делам женщин Кэти Галлагер заявила, что инструмент не отсеивает критику правительства или его политики, но дает ее сотрудникам и другим людям передышку от оскорбительного контента. Министр жилищного строительства Клэр О'Нил назвала необходимость такого программного обеспечения трагичной и обвинила социальные платформы в недостаточной реакции на опасный контент.

Депутат от Боннера Кара Кук сообщила, что Areto скрыл 15 244 комментария, преимущественно на ее странице в Facebook. По ее словам, публикации о ее семье, в том числе о трех ее детях из числа коренных народов Австралии, часто сопровождались расистскими комментариями.

Глава Департамента премьер-министра и кабинета министров Стивен Кеннеди также заявил, что государственные служащие все чаще сталкиваются с травлей в интернете. Он призвал парламентариев модерировать комментарии под своими публикациями и удалять оскорбления в адрес должностных лиц.

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