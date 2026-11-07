Исследователи в США и Канаде протестировали систему на основе искусственного интеллекта, способную распознавать отдельных птиц по их пению и отслеживать их во времени. На проверочных записях птиц вида Seiurus aurocapilla модель правильно связывала песни с конкретными особями с точностью до 96%, сообщает Science News.

Записи из Пенсильвании и Альберты

Команда исследователя машинного обучения Сэма Леппа использовала аудиозаписи из более чем 100 локаций в Пенсильвании, сделанные в течение четырех лет. Модель выделяла признаки, делающие песни уникальными, и группировала похожие записи. Исследователи предполагали, что каждая такая группа соответствует одной птице.

Метод проверили на другом массиве записей, собранных в Альберте, Канада. Исследователь Скотт Уилсон около 10 лет назад установил там сеть микрофонов в районе, где изучал этих птиц. Значительный охват аудиозаписями позволил связать каждую песню с определенной территорией и конкретной особью. После обработки этих записей модель смогла правильно сопоставлять песни с отдельными птицами с точностью до 96%.

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Альтернатива кольцеванию

Традиционно биологи отлавливают птиц и маркируют их кольцами на лапах, а затем ищут помеченных особей, чтобы оценить выживаемость. Такой подход требует значительной полевой работы, а отлов и кольцевание могут вызывать у птиц стресс. Кольца также иногда повреждаются или теряются, что может влиять на точность данных.

Самцы Seiurus aurocapilla ежегодно занимают определенную территорию и возвращаются на нее. Поэтому для оценки выживаемости исследователи могут устанавливать микрофоны в лесных участках, где птицы размножаются, и определять, какие самцы вернулись. Метод пока идентифицирует только поющих самцов этого вида.

Подход не заменяет отлов полностью, поскольку он дает важные сведения о физическом состоянии птиц, в частности о жировых запасах для миграции. Результаты описаны в работе, опубликованной в журнале Nature Methods. По словам Леппа, для применения метода к другим видам необходимы проверенные данные о том, какие песни принадлежат конкретным особям.

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