Исследователи Университета Плимута в Уэльсе разработали систему искусственного интеллекта для оценки риска рака мочевого пузыря по электронным медицинским записям. У некоторых пациентов модель выявляла скрытые сигналы, которые прослеживались вплоть до пяти лет до установления диагноза, сообщает ScienceDaily.

Команда под руководством профессора Шан-Мина Чжоу проанализировала записи почти 70 тысяч пациентов за 1995–2020 годы. Модель PRECISE-AGZ оценила 48 261 возможный показатель, включая информацию о курении, физической активности и применении лекарств, и отобрала 38 признаков, наиболее полезных для прогнозирования риска.

Точность модели

Система правильно идентифицировала 85% пациентов с раком мочевого пузыря и корректно классифицировала 91% людей без этого заболевания. По данным исследователей, модель превзошла действующие рекомендации Национальной службы здравоохранения Великобритании по направлению пациентов на обследование.

Модель продемонстрировала способность выявлять риск за 12 месяцев до официального диагноза. В настоящее время одним из основных поводов для дополнительной проверки является видимая кровь в моче, однако этот симптом также может быть связан с камнями в почках или заболеваниями простаты. Подтверждение диагноза требует цистоскопии — инвазивного осмотра мочевого пузыря с помощью тонкого инструмента с камерой.

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Ассоциации требуют дополнительной проверки

Модель подтвердила значение известных факторов риска, в том числе курения и крови в моче, но также выявила неожиданные статистические связи. У пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией риск рака мочевого пузыря был ниже, а длительное применение тамоксифена ассоциировалось с более высоким риском.

Ученые подчеркнули, что эти результаты не доказывают ни защитного эффекта болезни Паркинсона или деменции, ни причинной связи между тамоксифеном и раком. Система также разделяла пациентов на группы низкого риска, неопределенного риска и высокого риска в зависимости от рассчитанной вероятности заболевания.

Все данные исследования были получены из базы SAIL в Уэльсе. Перед клиническим применением модель необходимо проверить на других группах пациентов и в других системах здравоохранения, а также дополнительно изучить возможные причинные связи. Работа опубликована в IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

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