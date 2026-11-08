Шимон Доленга завоевал бронзу на 100 м в Дакаре — Interia Sport

Польский спринтер Шимон Доленга завоевал бронзовую медаль в финале бега на 100 метров на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. 17-летний спортсмен клуба «Феникс» из Седльце преодолел дистанцию за 10,61 секунды.

Финиш в тройке

Победу в забеге одержал нигериец Гифт Брайт с результатом 10,28 секунды, что стало его личным рекордом. Серебряную награду завоевал китайский легкоатлет Ханьюй Чжан — 10,57 секунды. Четвертым финишировал итальянец Лоренцо Капеллини, уступивший Доленге восемь сотых секунды.

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Финал проходил при температуре выше 35 градусов Цельсия и попутном ветре скоростью 1,7 метра в секунду. Доленга стартовал с пятой дорожки. Перед соревнованиями его лучший результат составлял 10,49 секунды — в этом сезоне он повторил это время.

Второй польский медалист в легкой атлетике

Бронза Доленги стала второй медалью польской команды в легкоатлетических дисциплинах на Играх в Дакаре. Ранее третье место в прыжках с шестом заняла Лена Качковская. Как сообщает Interia Sport, на следующий день Польшу должны были представлять Эрик Тройнар в беге на 110 метров с барьерами и Давид Бараньский в прыжках в высоту.

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