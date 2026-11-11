В Израиле Служба общей безопасности Шин Бет сообщила о дополнительных материалах в проверке подозрений относительно возможного иностранного вмешательства в выборы в 26-й Кнессет. Полиция ранее передала юридическую оценку, согласно которой на данном этапе недостаточно оснований подозревать преступления против безопасности, сообщает Jerusalem Post.

Совместная проверка материалов

Представители Шин Бет, Национального подразделения полиции по расследованию мошенничества и Государственной прокуратуры встретились в среду вечером для дальнейшего изучения материалов. В Шин Бет считают, что расследование еще не исчерпано, и сообщили полиции о данных, требующих дополнительной проверки.

Ключевым вопросом остается то, могут ли эти сведения изменить выводы полиции. Пока неизвестно, повлияют ли дополнительные материалы на оценку правоохранительных органов относительно возможных правонарушений.

Подозрения в иностранном финансировании

Проверку начали после того, как Шин Бет незадолго до выборов получил разведывательную информацию о возможных попытках повлиять на голосование через средства, переведенные иностранными структурами. По данным Walla, следователи также рассматривали возможную причастность структур, связанных с Ираном, Турцией и Катаром, а также подозрения в раздаче денег и льгот избирателям в арабской общине.

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Председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Сольберг, поручил проверить полученную информацию. В то же время между Шин Бет и офисом генерального прокурора возникли разногласия относительно статуса проверки: служба безопасности настаивала на более широком расследовании в сфере безопасности, тогда как офис генерального прокурора не согласился с такой квалификацией дела.

По данным Walla, Моссад завершил собственную проверку и передал ее результаты Шин Бет накануне обсуждения совместной следственной группы. Теперь внимание следствия сосредоточено на возможных нарушениях правил финансирования политических партий, а выводы ожидается передать на рассмотрение генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре.

Ранее Сольберг отклонил требование партии «Ликуд» отложить обнародование результатов выборов. Он отметил, что собранные материалы не дают оснований ставить под сомнение результаты голосования в целом.

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