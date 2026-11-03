В Израиле служба безопасности Шин Бет изучает подозрения, что Палестинская администрация могла перевести деньги представителям арабских политических партий, чтобы повлиять на выборы 27 октября. Об этом со ссылкой на телеканал N12 сообщает Jerusalem Post.

Расследование возможной причастности Палестинской администрации находится на ранней стадии. Следователи еще не установили, происходил ли перевод средств, какой могла быть сумма и для чего они могли предназначаться.

Подозрения относительно средств из Катара

Эта проверка проводится в рамках более широкого расследования возможного иностранного вмешательства в выборы. Оно также касается утверждений, что деньги из Катара могли поступить политическому деятелю из Объединенного списка, в который входят арабские партии Хадаш, Тааль и Балад.

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По данным N12, следователи якобы установили маршрут, по которому средства из Катара попали к представителю Объединенного списка. Предположительно, они могли быть использованы для поощрения избирателей прийти на участки. Ранее Шин Бет начал проверку подозрений, что неназванный действующий депутат Кнессета от Объединенного списка получил из Катара несколько тысяч шекелей, которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Спор вокруг допросов

Тем временем партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» обвинила генерального прокурора Гали Бахарав-Миару в препятствовании расследованию. По сообщению Channel 13, она требовала своего разрешения на допрос парламентских помощников Объединенного списка.

По информации канала, Бахарав-Миара считала, что из-за подозрений в отношении депутата допросы парламентских помощников должны проходить по процедурам, связанным с депутатской неприкосновенностью. Она требовала, чтобы следователи сначала собрали доказательную базу по подозрениям против депутата, а уже затем рассматривали возможность допроса депутата и его парламентских помощников. «Ликуд» назвал это избирательным применением закона и призвал позволить Шин Бет завершить проверку.

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